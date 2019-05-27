Дмитрий Дибров ведет документальное шоу на канале «Звезда» Фото: Дмитрий Дибров, Instagram

В социальных сетях набирает популярность аудиозапись истерической речи, которую якобы произнес телеведущий Дмитрий Дибров. Сообщается, что шоумен устроил скандал на съемках очередного выпуска программы «Секретная папка» на телеканале «Звезда».

На аудио слышно, как мужчина с голосом, похожим на голос Диброва, закатывает истерику на политическую тему. Он рассуждает о будущем России и российской власти. «Я приветствую цветные революции и жду, когда она произойдет на Дону!» — в один момент заявляет человек. Кроме того, мужчина утверждает, что он войдет в историю, потому что посвятил себя работе на телевидении. «Никто из вас не будет упомянут потомками. А я буду. Знаете, почему? Потому что я ведущий 30 лет на телевидении!» — приводит портал «Дни.ру» слова мужчины.

В разговоре с «URA.RU» Дибров подтвердил, что на записи звучит его голос. Он напомнил, что в своих рассуждениях поднимал тему борьбы с коррупцией. В частности, журналист коснулся истории арестованного полковника Кирилла Черкалина, у которого следствие нашло 12 млрд рублей. «Я целиком и полностью солидарен с курсом, который взят правительством [РФ], на борьбу с коррупцией», — сказал Дибров.

Дмитрий Дибров с 2016 года является ведущим документальной программы «Секретная папка», напоминает «Ридус». Телепередача рассказывает о малоизвестных подробностях истории.