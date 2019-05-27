В России отменили роуминг

В России будет полностью отменен внутрисетевой роуминг. Соответствующее постановление подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев.
«Я подписал постановление, оно… закрепляет в правилах услуг телефонной связи отмену внутрисетевого роуминга», — приводят argumenti.ru слова главы правительства. По словам Медведева, нововведение вступит в силу с 1 июня. Также премьер-министр подчеркнул, что российские операторы связи уже начали использовать новые стандарты.
Госдума РФ приняла закон об отмене роуминга в стране в декабре 2018 года. Спикер нижней палаты Вячеслав Володин отмечал, что такой шаг позволит россиянам экономить деньги, «разговаривая по телефону со своими родными, близкими, коллегами, проживающими в других регионах».