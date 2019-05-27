В России отменили роуминг

Игорь Сергеев
© Служба новостей «URA.RU»
27 мая 2019 в 18:37
Размер текста
-
17
+
Интервью с Юсси Улкуниеми. Екатеринбург, смартфон, встреча, разговор, сотовые телефоны, виртуальное общение, диалог
Внутрисетевой роуминг исчезнет с 1 июняФото: Владимир Жабриков © URA.RU

В России будет полностью отменен внутрисетевой роуминг. Соответствующее постановление подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев.

«Я подписал постановление, оно… закрепляет в правилах услуг телефонной связи отмену внутрисетевого роуминга», — приводят argumenti.ru слова главы правительства. По словам Медведева, нововведение вступит в силу с 1 июня. Также премьер-министр подчеркнул, что российские операторы связи уже начали использовать новые стандарты.

Госдума РФ приняла закон об отмене роуминга в стране в декабре 2018 года. Спикер нижней палаты Вячеслав Володин отмечал, что такой шаг позволит россиянам экономить деньги, «разговаривая по телефону со своими родными, близкими, коллегами, проживающими в других регионах».

Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus
Загрузка...