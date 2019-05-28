Леонид Якубович признался, что не видел по ТВ свою программу Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Ведущий «Поля чудес» Леонид Якубович рассказал о тонкостях съемок капитал-шоу. Выпусков телепрограммы по телевизору он сам никогда не видел, рассказал Якубович в эфире радиостанции Baltkom.

«Я ни разу не видел эту программу за 29 лет», — сказал Якубович. Но ведущий признался, что передача ему до сих пор приносит удовольствие.

Якубович поделился со слушателями радиостанции тем, как проходят съемки популярного шоу. Оказалось, что дети, которые приходят в студию, не всегда готовы выступать на публике. Чтобы настроить гостя на выступление, Якубович выводит его в коридор, там он репетирует в спокойной обстановке. Части программы с такими выступлениями остаются вне эфира.

По словам ведущего, в процессе монтажа шоу вырезаются многие моменты веселья и смеха, которые царят в студии. Из двух с половиной часов съемок в эфир выходит часовая программа.

Ранее телеведущий Максим Галкин предложил отправить Якубовича в программу «Жить здорово!», пишет «Дни.ру».