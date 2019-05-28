Из-за закрытия аэропорта в Салехарде пострадали банкир и губернатор

Из-за тумана и дождя в окрестностях аэропорта Салехарда откладывается прилет и вылет самолетов. Из-за проблем с погодой сорвалась встреча губернатора Ямала Дмитрия Артюхова с президентом «Запсибкомбанка» Александром Cуриным. Об этом «URA.RU» сообщили источники, знакомые с ситуацией.
По информации собеседника агентства, председатель правления банка Александр Сурин должен был прилететь из Тюмени в столицу Ямала для встречи с Артюховым. Вылет самолета задержался на несколько часов. В итоге встречу пришлось отменить. Получить оперативный комментарий по ситуации в пресс-службе Запсибкомбанка не удалось.
По данным онлайн-табло тюменского аэропорта Рощино, рейс по направлению Тюмень — Салехард должен был вылететь в 7:00, но на данный момент откладывается уже на 5,5 часа — до 12:30. В пресс-службе окружного департамента транспорта корреспонденту «URA.RU» сообщили, что аэропорт Салехарда закрыт из-за тумана. «Видимость менее 300 метров, задерживаются рейсы Салехард — Москва, Салехард — Тюмень, Салехард — Надым, а также вылет вертолетных рейсов в районы округа», — уточнили в ведомстве.
Ранее «URA.RU» сообщало, что из-за метели и плохой видимости на Ямале 24 мая откладывали вылеты самолетов и отменяли движение парома по переправе Салехард — Лабытнанги.