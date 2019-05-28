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В ФСБ определились с начальником челябинского управления. В регион возвращается человек из прежней команды

Владимир Мичурин
© Служба новостей «URA.RU»
28 мая 2019 в 20:46
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Сергей Сизов (второй слева) возвращается в ЧелябинскФото: The Penza Post

Начальником управления ФСБ по Челябинской области будет назначен Сергей Сизов, занимающий аналогичную должность в Пензенской области. Как сообщил «URA.RU» информированный источник в силовой структуре, новый руководитель приступит к обязанностям в течение нескольких недель, когда истекут полномочия действующего главы ведомства Юрия Никитина.

До апреля 2016 года Сизов работал первым замглавы УФСБ по Челябинской области. Тогда управлением руководил Игорь Ахримеев, подавший в отставку в декабре того же года. Уже в Пензе Сизов получил новое звание — генерал-майора.

Никитин, по данным источника агентства, с 27 мая ушел в отпуск с последующим увольнением. На пост главы УФСБ по Челябинской области также претендовали руководитель подразделения из Тульской области Алексей Зиновьев и из Саратовской — Игорь Завозяев.

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© Служба новостей «URA.RU»
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Ссылки по теме
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