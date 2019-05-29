Священники хотят, чтобы собор стоял в самом красивом месте города Фото: Александр Мамаев © URA.RU

новость из сюжета Битва за храм Святой Екатерины

Собор Святой Екатерины в Екатеринбурге рано или поздно будет построят, заявил пресс-секретарь патриарха священник Александр Волков. По его мнению, храм должен стоять в центре в самом красивом месте города.

«Храм построят, на 100%. Построят не здесь, так в другом месте. Все успокоятся и все будут рады. И те люди, которые сейчас ломали забор, они придут в храм и будут там крестить своих детей, отпевать родителей», — считает Волков, его слова приводит РИА «Новости». Священник отметил, что со временем возведенный собор станет «доминантой Екатеринбурга и большим знаковым местом для всего города».

По словам прес-секретаря патриарха, русские люди всегда строили храмы в самом красивом месте для города. «Как-то никогда не возникало переживаний о том, что тут некому будет гулять, какой-то даме с собачкой…» — заметил священнослужитель.

Волков подчеркнул, что место в сквере для храма, из-за которого началась многодневная незаконная акция протеста, предложила не православная община, а местные власти. Затем прошли общественные слушания и «все было законно».

Несогласованные протесты против строительства храма Святой Екатерины в сквере у театра драмы начались 13 мая. Конфликт дошел до федеральной власти: президент РФ Владимир Путин предложил провести опрос. Исследования ВЦИОМ показали, что что 74% горожан считают сквер неудачным местом для строительства храма, а 10% полностью поддерживают стройку в парке. Сейчас городские власти вместе с жителями выбирают новое место для строительства храма.