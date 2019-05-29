Составлен рейтинг самых востребованных в России профессий

Самой востребованной профессией в России является продавец-кассир. Об этом свидетельствуют результаты опроса ВНИИ труда Министерства труда и социальной защиты. Целью исследования стала актуализация «Справочника профессий».
Всего в опросе приняли участие 26,9 тысячи организаций, которые назвали почти 33 тысячи профессий. Наиболее часто называемой оказалась специальность продавца-кассира. О ней заявили в 980 случаях. Второе место заняла профессия повара — ее назвали 862 раза. Третье место досталось педагогам профессионального и дополнительного образования — 557 упоминаний, передает телеканал 360.
В первую пятерку вошли специальности юриста и специалиста по закупкам. Эти профессии назвали 488 и 483 раза соответственно. В десятку рейтинга также попали специалист по закупкам — 384 упоминания, педагог дополнительного образования — 343, медсестра — 312, делопроизводитель и бухгалтер — 297 и 241 упоминаний соответственно.