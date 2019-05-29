Скандалом обернулось обсуждение экс-президента Грузии Михаила Саакашвили в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1». Между двумя политологами завязался конфликт из-за решения президента Украины Владимира Зеленского вернуть гражданство экс-губернатору Одесской области.
«Практика показывает, что везде, где Саакашвили, — там хайп, бардак и раздрай. Это здорово», — цитирует
Это высказывание возмутило украинского политолога Александра Семашко, который назвал Платошкина «конченым идиотом». Российский эксперт не стал продолжать дискуссию и покинул студию. Ведущая программы Ольга Скабеева пыталась вступиться за российского политолога. Она пояснила, что Платошкин критиковал власти Украины, а не народ.
Ранее Саакашвили поблагодарил Зеленского на своей странице в Facebook за возвращение украинского гражданства. При этом он приложил к своему посту ссылку на указ главы государства.
В 2017 году Саакашвили лишили украинского паспорта из-за недостоверной информации, которую он указал в анкете при получении гражданства. После этого бывший президент Грузии попытался пробраться на территорию Украины, но был выдворен в Польшу. Национальная пограничная служба запретила экс-губернатору Одесской области въезжать в страну до 2021 года.