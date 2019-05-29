28 мая 2019

Определена дата прямой линии Владимира Путина

Иван Шестак
© Служба новостей «URA.RU»
29 мая 2019 в 12:41
Размер текста
-
17
+
Прямая линия с Путиным. Москва, трансляция путина, путин на экране
В настоящее время ведется подготовка к прямой линии с президентом РоссииФото: Антон Белицкий © URA.RU
новость из сюжета
Прямая линия Путина

Прямая линия с президентом России Владимиром Путиным состоится летом. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«[Дата] определена, не 13-е, она традиционно будет летом», — цитирует РИА «Новости» Пескова. По его словам, в настоящее время ведется подготовка к мероприятию.

В 2018 году задать вопрос президенту РФ мог любой желающий. Для этого можно было воспользоваться SMS-и ММS-сообщениями. Вопрос главе государству можно было задать с помощью звонка в колл-центр или видеообращением. Кроме того, работало мобильное приложение «Москва — Путину». Оно позволяло выйти на связь непосредственно во время прямого эфира.

Прямая линия с президентом РФ — это ежегодное мероприятие, во время которого глава государства общается с гражданами в прямом телеэфире. Российский лидер в режиме видеомоста отвечает на наиболее актуальные вопросы. Традиционно общение идет несколько часов. Последняя прямая линия состоялась 7 июня 2018 года.

Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus
Загрузка...