Определена дата прямой линии Владимира Путина

Прямая линия с президентом России Владимиром Путиным состоится летом. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«[Дата] определена, не 13-е, она традиционно будет летом», — цитирует РИА «Новости» Пескова. По его словам, в настоящее время ведется подготовка к мероприятию.
В 2018 году задать вопрос президенту РФ мог любой желающий. Для этого можно было воспользоваться SMS-и ММS-сообщениями. Вопрос главе государству можно было задать с помощью звонка в колл-центр или видеообращением. Кроме того, работало мобильное приложение «Москва — Путину». Оно позволяло выйти на связь непосредственно во время прямого эфира.
Прямая линия с президентом РФ — это ежегодное мероприятие, во время которого глава государства общается с гражданами в прямом телеэфире. Российский лидер в режиме видеомоста отвечает на наиболее актуальные вопросы. Традиционно общение идет несколько часов. Последняя прямая линия состоялась 7 июня 2018 года.