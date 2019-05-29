Местный житель сам сделал проезд к своему дому Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Тюменские власти объяснили, почему разобрали часть дороги, которую самостоятельно построил житель области в деревне Субботина. Проезд был ликвидирован из-за подтопления соседних участков и аварийной ситуации с общественным транспортом. Об этом «URA.RU» рассказали в пресс-службе Главного управления строительства (ГУС) региона.

Местный житель Владимир Татаркин обвинил власти в том, что они снесли дорогу к его дому. По его словам, проезд несколько соседей построили на собственные средства.

Но, по данным ГУС, именно Татаркин сделал несанкционированный съезд с региональной дороги к своему участку и дому. Он не согласовал действия с властями, нарушил нормы, засыпав трубу и канал для отвода воды. Также он установил там шлагбаум. «Сотрудниками Управления автомобильных дорог Тюменской области был ликвидирован несанкционированный съезд, создающий аварийную обстановку для пассажиров общественного транспорта (рядом находится остановка, по правилам съезды должны располагаться не менее чем в 15 метрах от нее, — прим.ред.), а также восстановили канал для отвода воды, чтобы устранить угрозу подтопления домов других жителей деревни Субботина», — сообщили в ведомстве.

После проведенных работ Татаркин вновь восстановил проезд. В ГУС заметили, что в ближайшее время и этот съезд будет ликвидирован, а канал вновь раскопан. А местного жителя привлекут к административной ответственности.

По версии Татаркина, подтопление было лишь один раз весной — близлежащий магазин не вовремя вывез снег, и он растаял. «Война на пустом месте: проезд был с 80-х годов, никому не мешал. Капитальным он стоял последние пять лет, администрация не обращала внимание. Почему сейчас столько шума из-за него? Кому помешал?» — говорит Татаркин. При этом он отмечает, что готов выплатить административный штраф.

Тот самый проезд, который власти раскапывали, а Владимир Татаркин засыпал землей фото: ГУС Тюменской области