Глава ВЦИОМ объяснил рост рейтинга Путина

Число россиян, одобряющих деятельность президента Владимира Путина, увеличилось Фото: Официальный сайт Президента РФ

Генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров объяснил рост рейтинга президента России Владимира Путина после прозвучавших заявлений о его падении. По данным майских исследований, деятельность главы государства одобрило больше россиян, чем в январе.

«В январе 62% респондентов ответили, что одобряют деятельность Владимира Путина на посту президента России, 29% — не одобряют, приводит агентство RNS слова руководителя ВЦИОМ. — В мае — 66% одобряло, 25% — не одобряло. То есть мы наблюдаем рост». Таким образом, по словам Федорова, в вопросе, падает рейтинг Путина или растет, расставлены точки над «i».

По данным ВЦИОМ, рейтинг президента в мае вырос незначительно: с 65,5% по состоянию на 5 мая до 65,8% по состоянию на 19 мая. В рейтинге доверия российских политиков Путин находится на первом месте с показателем 31,7%. На второй строчке — министр обороны Сергей Шойгу (14,8%), на третьей — глава внешнеполитического ведомства Сергей Лавров (13%).

Ранее руководитель ВЦИОМ заявлял, что рейтинг Путина падает, так как люди перестали верить, что «жизнь завтра будет лучше, чем сегодня». Тогда социолог рассказал, что россияне надеются на рост своих доходов, но при этом не верят в то, что это произойдет. По мнению Федорова, граждане «надели черные очки» и отказываются их снимать.