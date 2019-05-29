Суд присяжных принял решение по громкому делу «чеченского киллера»

Мовсур Хасаев уже освобожден из-под стражи Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Свердловском областном суде коллегия присяжных признала «чеченского киллера» Мовсура Хасаева невиновным. Прямо в зале суда Хасаев был освобожден из-под стражи.

«Присяжные признали его невиновным. Сразу же Хасаев был освобожден, и приговор он будет слушать свободным человеком. По закону, решение присяжных обязательно для выполнения судьей», — сообщила «URA.RU» Екатерина Масленникова, руководитель пресс-службы Свердловского областного суда. Оглашение приговора по делу Хасаева состоится 30 мая в 16.00.

Ранее «URA.RU» писало, что Хасаева обвиняли в убийстве армянского криминального авторитета Ашота Арутюняна. По версии следствия, Хасаеву заплатили за убийство, и 28 мая 2011 года во дворе дома на Белинского, 177 в Екатеринбурге, он застрелил бизнесмена, когда тот вышел из машины. Охранники Арутюняна, испугавшись стрельбы, убежали и спрятались в подвале.

Хасаева задержали в 16 января 2018 года в Аргуне. Позже его оттуда привезли на Урал. Защита с самого начала настаивала на невиновности Хасаева. Делали упор на то, что из-за детской травмы у него одна нога короче другой на шесть сантиметров. Это значит, что бегать толком он не может, а киллер с места убийства убежал. За Хасаева вступились земляки, даже планировали многотысячный митинг в Москве в его поддержку. В последний момент митинг отменили, но провели многодневные одиночные пикеты у зданий Следственного комитета и Генеральной прокуратуры. Дело Хасаева было на контроле у главы Чечни Рамзана Кадырова. На стороне Хасаева выступали три защитника, но в середине мая добавился четвертый адвокат Мурад Мусаев. Это личный друг и юрист Рамзана Кадырова.