Рамзан Кадыров поблагодарил свердловских присяжных за оправдание «чеченского киллера»

Глава Чечни Рамзан Кадыров выразил благодарность коллегии присяжных заседателей в Свердловском областном суде, признавшей невиновным «чеченского киллера» Мовсура Хасаева. Об этом глава республики написал в своем telegram-канале.
«Я искренне благодарен Евгению Владимировичу [Куйвашеву], Адаму Султановичу [Делимханову, депутату Госдумы], Совету при Президенте России по развитию гражданского общества и правам человека, коллегии присяжных Свердловского суда и всем, кто руководствовался законом и своей совестью, коснувшись судьбы Мовсура Хасаева!» — написал Рамзан Кадыров.
Ранее «URA.RU» сообщало, что присяжные заседатели признали Хасаева невиновым в убийстве авторитета Ашота Арутюняна 28 мая 2011 года в Екатеринбурге. Адвокаты Хасаева сумели убедить присяжных, что Мовсур никогда не бывал в столице Урала. В день убийства он находился в чеченском райцентре Ведено на похоронах родственника, и там его видели сотни людей. Кроме того, из-за детской травмы одна нога Хасаева короче другой на шесть сантиметров, и он не может бегать, а по свидетельству очевидцев, киллер после убийства убежал.
Дело Хасаева было на контроле у главы Чечни Рамзана Кадырова. В середине мая у обвиняемого появился четвертый адвокат Мурад Мусаев, личный друг и юрист Кадырова. По закону решение присяжных обязательно к исполнению судьей. Оглашение приговора по делу Хасаева состоится 30 мая в 16.00.