В полиции полностью переписали список потенциально опасных пород собак

Нина Калинина
© Служба новостей «URA.RU»
29 мая 2019 в 23:24
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Репетиция торжественного построения войск Челябинского гарнизона. Челябинск, служебная собака, намордник
МВД сократило список потенциально опасных пород собакФото: Вадим Ахметов © URA.RU

В МВД России в пять раз сократили список потенциально опасных пород собак. Теперь их вместо 70-ти всего 13. Как сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк, обновленный перечень размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

По словам Волк, документ доработали с учетом предложений, поступивших от федеральных органов исполнительной власти и общественных организаций, пишет RT. «С учётом мнения экспертного сообщества перечень потенциально опасных собак сокращён до 13 позиций», — отметила представитель МВД.

Сейчас в списке потенциально опасных значатся такие породы, как амбульдог, бразильский бульдог, булли кутта, алапахский чистокровный бульдог (отто), бэндог, акбаш, волко-собачьи гибриды, волкособы, гуль-доги, питбульмастифы и «северокавказские собаки», уточняет телеканал 360.

Ранее МВД составило список «собак-убийц», в который вошли 69 потенциально опасных пород, а также гибриды и метисы. Речь в документе идет о собаках, «обладающих генетически детерминированными качествами агрессии и силы, а также породах, используемых для травли».

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