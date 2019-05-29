В полиции полностью переписали список потенциально опасных пород собак

В МВД России в пять раз сократили список потенциально опасных пород собак. Теперь их вместо 70-ти всего 13. Как сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк, обновленный перечень размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
По словам Волк, документ доработали с учетом предложений, поступивших от федеральных органов исполнительной власти и общественных организаций, пишет RT. «С учётом мнения экспертного сообщества перечень потенциально опасных собак сокращён до 13 позиций», — отметила представитель МВД.
Сейчас в списке потенциально опасных значатся такие породы, как амбульдог, бразильский бульдог, булли кутта, алапахский чистокровный бульдог (отто), бэндог, акбаш, волко-собачьи гибриды, волкособы, гуль-доги, питбульмастифы и «северокавказские собаки», уточняет телеканал 360.
Ранее МВД составило список «собак-убийц», в который вошли 69 потенциально опасных пород, а также гибриды и метисы. Речь в документе идет о собаках, «обладающих генетически детерминированными качествами агрессии и силы, а также породах, используемых для травли».