Бизнесмен из Екатеринбурга купил дороги под Омском и требует деньги за проезд

Отказавшимся платить за дороги пригрозили шлагбаумом Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Омске жители коттеджного поселка «Зеленая долина» подали в суд на екатеринбургского предпринимателя Сергея Завражина. Бизнесмен, по словам горожан, требует с них деньги за пользование дорогами.

Местные жители рассказали порталу Superomsk, что Завражин на аукционе купил в поселке несколько земельных участков. Сделка ему обошлась в три миллиона рублей. Затем бизнесмен приехал к жителям поселка и потребовал платить ему за проезд на общую территорию. Пользование дорогами он оценил в 120 тысяч рублей в месяц. «Он сказал: «Я хочу с вас денег получать. Либо будете платить, либо буду вам ставить ограничения», — пояснил один из жильцов. В противном случае, говорят омичи, Завражин пригрозил поставить шлагбаум и перекрыть доступ в коттеджный поселок.

Жители платить бизнесмену отказались и подали иск в суд с требованием расторгнуть договор по продаже участков. В обращении отмечалось, что по закону территории общего пользования должны быть общедоступны, поэтому не могут сдаваться в аренду или продаваться. «Навели справки об этом предпринимателе, он специально приобретает участки с целью перепродажи, а в некоторых случаях ищет, как найти иную выгоду», — сообщили истцы. Первое судебное заседание намечено на 4 июня.

В Едином госреестре индивидуальных предпринимателей указано, что Завражин занимается благоустройством ландшафта, выращиванием рассады, лесоводством и лесозаготовками. Связаться с ним для получения комментария не удалось.