В Златоусте объявлен митинг против мэра

Вячеслава Жилина обвинили в саботаже программы газификации в Златоусте Фото: Альбина Золотухина © URA.RU

В Златоусте 8 июня пройдет митинг с требованием заставить мэра Вячеслава Жилина газифицировать поселок Закаменский. Один из инициаторов акции Сергей Костромин заявил корреспонденту «URA.RU», что городские власти уже несколько лет саботируют подключение домов к сети, поэтому жители будут просить врио губернатора Алексея Текслера вмешаться и помочь.

«Уже два года мэр саботирует подключение газа в поселке Закаменский. Я усматриваю коррупционную составляющую. Еще 11 ноября прошлого года был аналогичный митинг. Мы отправили резолюцию в администрацию губернатора. Главный федеральный инспектор Сергей Морев взял ситуацию на контроль, наш прокурор трижды собирал совещания. Бывший челябинский губернатор Борис Дубровский поручил минфину профинансировать, а Жилину — до 20 мая пустить газ. Оборудование у жильцов установлено, сеть подведена, люди печи поломали, а газа нет», — объяснил общественник.

Жилин заверил, что причины в отклонении от проекта строительства газопровода. «Объект построен, но есть отклонение по выполнению работ. Поэтому проводится технический аудит. В течение месяца он будет завершен. Представим итоги в минстрой. Комиссия приедет и проверит, все ли соответствует требованиям. При положительном решении дома будут подключены к газу. С жителями мы на постоянной связи. А митинг — это политический инструмент Костромина и группы коммунальщиков, чтобы раскачать ситуацию. У нас все идет в рабочем порядке», — заверил градоначальник.

Газификация поселка является предметом разбирательства с участием силовиков. По их версии, в 2016 году мэрия ввела на территории города режим чрезвычайной ситуации, позволяющий заключать контракты без конкурсов. Договоры заключили с ООО «Златоустгазстрой» Гамалетдина и Вадима Агзамова (отец и сын), которые считались близкими к Жилину бизнесменами. Однако затем их отношения испортились — это называется возможной причиной остановки газификации.