14:57 24 ноября 2017 1

Часть материалов по Златоусту под грифом «совершенно секретно» Фото: Альбина Золотухина © URA.RU

Срок содержания в ИВС Златоуста бывшего начальника управления градостроительства и Владимира Хомякова, задержанного 23 ноября сотрудниками УФСБ по Челябинской области, может быть продлен до вечера 25 ноября. Проводятся очные ставки. «URA.RU» стали известны подробности уголовного дела, фигурантом которого также является вице-мэр Златоуста Динар Араслангареев.

В 2016 году администрация заключила два контракта по газификации поселка Чапаевский. Для того, чтобы не проводить тендеры, мэрия ввела на территории города режим чрезвычайной ситуации, позволяющий заключать контракты без конкурсных процедур. Один на 51 млн рублей, второй на 96 млн рублей. Большая часть средств выделена из областного бюджета. Контракты были заключены с ООО «Златоустгазстрой» на подключение подводящих газопроводов к частным блочным котельным от ООО «Тепловик». Учредителями «Златоустгазстроя» являются Гамалетдин и Вадим Агзамовы, отец и сын. Агзамов-старший — известный в городе бизнесмен. По сути, бюджетные средства были потрачены на коммерческую структуру, что является незаконным, как и введение без всяких на то оснований режима ЧС.

Основными собственниками ООО «Тепловик» через коммерческие структуры являются Михаил и Людмила Поповы. Им же принадлежит основная доля ООО «Теплоэнергетик». По «Теплоэнергетику» еще в июле 2017 года было возбуждено уголовное дело по факту мошенничества. Дело расследуется по материалам проверки главного контрольного управления правительства области (ГКУ). Проверка проводилась по поручению губернатора Бориса Дубровского. Глава региона отправил в Златоуст ревизоров, чтобы те разобрались, по какой причине город задолжал за поставленные энергоресурсы.

Аудиторы выяснили, что мэрия Златоуста покрывала за счет бюджета долги «Теплоэнергетика». А также оплатила ремонт муниципальных сетей, переданных «Теплоэнергетику» в аренду, хотя по договору коммерческая фирма должна сама нести подобные траты. Ревизоры пришли к выводу, что «Теплоэнергетику» были созданы властями чересчур благоприятные условия, в то время как муниципальные предприятия не могут платить по счетам.

На «Теплоэнергетик» также обратили внимание ревизоры Контрольно-счетной палаты (КСП) Челябинской области, когда в августе 2017 года проверяли по поручению Дубровского расходование средств регионального бюджета, выделенных городу в виде субсидий. В ходе проверки было вскрыто много нарушений, материалы уже переданы в правоохранительные органы. В актах указано, что часть областной бюджетной субсидии — несколько миллионов рублей — Златоустовское МБУ «Капитальное строительство потратило на реконструкцию участка теплотрассы, принадлежащей ООО «Теплоэнергетик».

Официально, согласно данным СК РФ по региону, речь идет об ущербе бюджету на сумму более четырех миллионов рублей. По данным «URA.RU», следствие озвучило только один эпизод, но расследоваться будет целая серия. Вице-мэр Динар Араслангареев сразу стал сотрудничать со следствием, дал признательные показания и даже вернулся на работу. Владимир Хомяков уже в следственном отделе написал заявление об увольнении, которое тут же передали в мэрию, где документ подписали. Самого Хомякова после допроса отправили в ИВС. Араслангареева и Хомякова увезли на допрос утром 23 ноября, прямо с совещания.

Уголовное дело было возбуждено год назад, активизировалось после того, как возбудили уголовное дело по «Теплоэнергетику». Еще летом 2017 года были допрошены как свидетели мэр Златоуста Вячеслав Жилин, его первый зам Александр Митрохин и вице-мэр Вадим Жиганьшин. Кстати, именно Митрохин подписал режим ЧС, когда в статусе и. о. заменял Жилина: главы не было в городе.

«Пусть этим занимается следствие, — прокомментировал „URA.RU“ мэр Златоуста Вячеслав Жилин. — У меня есть понимание, что мои сотрудники неправильно заключили контракты в условиях ЧС».

Теперь для расследования уголовного дела по материалам КСП и ГКУ сформирована новая следственная группа, в которую вошли следователи по особо важным делам СК РФ по региону. Оперативное сопровождение осуществляет УФСБ по региону. На часть материалов наложен гриф «совершенно секретно».