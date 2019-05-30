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Сбербанк ведет переговоры с иностранцами о продаже Антипинского НПЗ

Александр Яковлев
© Служба новостей «URA.RU»
30 мая 2019 в 11:17
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Визит Николая Цуканова , полномочного представителя президента на ЖД вокзал , строительство кольцевой автодороги и НПЗ. Тюмень , антипинский нпз, тюменский нпз
По словам источника «URA.RU», завод готовится к пуску и сейчас идут текущие ремонтыФото: Дмитрий Ткачук © URA.RU
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Банкротство Антипинского НПЗ

Основной кредитор Антипинского НПЗ — Сбербанк ведет переговоры с азербайджанской госкомпанией SOCAR о продаже завода. Об этом «URA.RU» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Да. Ведутся переговоры. Кроме того, завод готовится к пуску. Идут текущие ремонты», — сообщил собеседник агентства. В пресс-службе Сбербанка оперативный комментарий получить не удалось. На звонки корреспондента «URA.RU» там не ответили.

Ранее агентство сообщало, что компания «Сибнефтегазпереработка» готова выкупить у Сбербанка Антипинский НПЗ. Также претендентом на активы завода является совладелец группы «Сафмар» Михаил Гуцериев.

Антипинский НПЗ — крупнейшее нефтеперерабатывающее предприятие не только Тюменской области, но и всей России. Мощность завода составляет 9 млн тонн нефти в год. 30 апреля гендиректор АНПЗ Максим Андриасов опубликовал заявление о готовности признать свое предприятие банкротом. Руководство завода обратилось в Арбитражный суд Тюменской области с соответствующим заявлением.

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