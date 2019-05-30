Сбербанк ведет переговоры с иностранцами о продаже Антипинского НПЗ

Основной кредитор Антипинского НПЗ — Сбербанк ведет переговоры с азербайджанской госкомпанией SOCAR о продаже завода. Об этом «URA.RU» сообщил источник, знакомый с ситуацией.
«Да. Ведутся переговоры. Кроме того, завод готовится к пуску. Идут текущие ремонты», — сообщил собеседник агентства. В пресс-службе Сбербанка оперативный комментарий получить не удалось. На звонки корреспондента «URA.RU» там не ответили.
Ранее агентство сообщало, что компания «Сибнефтегазпереработка» готова выкупить у Сбербанка Антипинский НПЗ. Также претендентом на активы завода является совладелец группы «Сафмар» Михаил Гуцериев.
Антипинский НПЗ — крупнейшее нефтеперерабатывающее предприятие не только Тюменской области, но и всей России. Мощность завода составляет 9 млн тонн нефти в год. 30 апреля гендиректор АНПЗ Максим Андриасов опубликовал заявление о готовности признать свое предприятие банкротом. Руководство завода обратилось в Арбитражный суд Тюменской области с соответствующим заявлением.