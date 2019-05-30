88-летний актер Краско, который развелся с молодой женой, остался без жилья

Сейчас Иван Краско живет в комнате на правах постояльца Фото: Википедия

Народный артист России Иван Краско рискует остаться без жилья из-за того, что вся его собственность находится в распоряжении родственников и бывших жен. Единственное, что осталось у артиста, — баня в селе Вартемяги.

Ранее актер лишился загородного дома, дачи и квартиры под Санкт-Петербургом, сообщает портал «Дни.ру». «Пусть Иван поживет в свое удовольствие. Сколько можно жить для всех подряд? Пусть он приобретет то, о чем мечтал!» — сказал бывший сосед Краско по даче в поселке Керо Михаил Боярский. Здесь Краско жил со своей второй женой Кирой Петровой, которая умерла в 1997 году.

По словам другого соседа артиста, в Керо артисту «уже давно нет места». «Все лето там „пасутся“ бывшие, нынешние, будущие жены Ивана и их родственники», — констатировал он. От покойного старшего сына Андрея у Ивана Краско осталась дача, которую впоследствии продали. На вырученные средства третья жена актера Наталья Вяль, как сообщается, съездила в США и Италию.

Сейчас Краско на правах постояльца живет в небольшой комнате в квартире на улице Ольминского в Санкт-Петербурге, которая также досталась ему от сына Андрея. После развода артист оставил квартиру бывшей жене Наталье, от которой у него двое сыновей. «На днях он сказал: «А что мне остается? Пойти уже в Дом ветеранов сцены, но это же дом престарелых», — рассказали о планах артиста в Театре имени Комиссаржевской, где он работает с 1965 года.