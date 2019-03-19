Текслера назначили врио челябинского губернатора из-за его образования

Алексей Текслер — выпускник «школы губернаторов» Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Выборы губернатора Челябинской области-2019

Врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер стал третьим на Урале выпускником программы развития кадрового управленческого резерва на базе Высшей школы госуправления (ВШГУ) РАНХиГС. До этого врио губернатора Курганской области стал Вадим Шумков, а Тюменскую область возглавил Александр Моор, также обучавшиеся в этом проекте. Это подтверждает, что новая кадровая политика Кремля признана успешной и продолжилась.

В Российской академии народного хозяйства и госслужбы в 2013 году открылась ВШГУ. Главная цель проекта — подготовка высококвалифицированных управленческих кадров для кадрового резерва всех уровней. ВШГУ прозвали «школой губернаторов». Кроме Моора и Шумкова, губернаторские посты получили другие выпускники ВШГУ: Александр Бурков, Глеб Никитин, Андрей Клычков, Андрей Травников, Дмитрий Азаров, Станислав Воскресенский, Александр Цыбульский. Министерские портфели получили их «одноклассники» Евгений Дитрих (Минтранс) и Михаил Котюков (Минобрнуки).

Экс-губернатор Челябинской области Борис Дубровский 19 марта подал в отставку. Президент Владимир Путин в тот же день ее принял и назначил врио главы региона первого замминистра энергетики РФ, уроженца Челябинска Алексея Текслера.