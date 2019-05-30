Врио губернатора столкнулся с медиаатакой против себя https://www.gov.spb.ru/

В Петербурге активизировалась несистемная оппозиция, чему свидетельствует акцентированная информационная кампания против врио губернатора Александра Беглова, заявил «URA.RU» генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин. По его словам, некоторые публикуемые в СМИ материалы похожи на заказ либеральных сил, финансируемых из-за рубежа.

«В ходе предвыборной кампании на политическое поле Санкт-Петербурга выплеснется море грязи. Начинается предвыборная война, где некоторые считают, что все средства хороши: черный пиар, оскорбления, демотивацию, деформацию образа», — указал политолог. Для Беглова, указывает эксперт, главное не отвечать в подобном формате на провокации и «выступать достойно».

Весной в нескольких петербургских и московских СМИ появились материалы с малопонятной критикой Беглова. Авторы без аргументации и внятных инфоповодов пытались убедить читателей в том, что нынешний врио губернатора неподходящая кандидатура для управления городом. Отметим, что одно из изданий принадлежит холдингу «Медиа-СПб» Алексея Разорёнова, которого, в свою очередь, неоднократно уличали в информационном рэкете и черном пиаре. Риторику журналистов поддержали и местные оппозиционеры, в частности — представители «Яблока» в Заксобрании Санкт-Петербурга Максим Резник и Борис Вишневский — в социальных сетях оппозиционеры репостят записи друг друга и комментируют посты, создавая видимость интереса аудитории к имиджевым проблемам Беглова. Интересно, что в СМИ, принадлежащих Разорёнову появляются исключительно хвалебные материалы о Резнике, который ранее оказался в центре наркоскандала — в Сети появилась видеозапись, где он курит самокрутку, предположительно, с запрещенными веществами.



Похожими методами пользуются и сотрудники «МБХ-медиа» Михаила Ходорковского, Стилистика таких новостей имеет негативный окрас. Например, информация о доходах Беглова, которую опубликовал врио в соответствии с законом, подавалась в откровенно провокационном виде. Издание «Мой район» в подзаголовке зачем-то подчеркнуло, что ежедневно Беглов зарабатывает 16 тысяч рублей в день, хотя эти данные никто и не скрывал. Другим характерными примером можно назвать «бегство Беглова от журналистов» с одной из пресс-конференции. Такая подача издания «Мой район» вызывает вопросы, так как на то мероприятие политик не был заявлен вовсе. Он дал старт городскому конкурсу и уехал, чтобы попасть, согласно графику, на завод.

В беседе с «URA.RU» Мухин подчеркнул, что у оппонентов врио часто складывается впечатление, что за спиной Беглова стоит все государство. Для них это способ оправдать свою несостоятельность, подчеркивает эксперт. «Я часто встречаюсь с тем, что оппозиционные лидеры пытаются преувеличить роль государства в успехе своих оппонентов, тем самым оправдывая собственные неудачи и неспособность представить более менее внятный образ в ходе предвыборной кампании. Несистемные силы так откровенно работают по американским методичкам, что здесь проще показать им зеркало. Хотя не удивительно, что наши граждане в условиях санкций и внешнего давления всерьез не воспринимают их», — заключил Мухин.