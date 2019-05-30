Ответ администрации президента России уничтожил протест в Тюменской области

В Администрации президента РФ нет вопросов к мусорной реформе в Тюменской области Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Мусорная реформа в Тюменской области прошла на законных основаниях и не имеет недочетов. Такой ответ администрация президента России направила городским активистам, которые продвигали тему в соцсетях и собирали подписи против реформы. Копия ответа имеется в распоряжении редакции «URA.RU».

«Выбор регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами в Тюменской области осуществлялся в соответствии с требованиями на основе конкурсного отбора. Оснований для лишения статуса регионального оператора, предусмотренных законодательством и соглашением, на данный момент не имеется», — говорится в письме.

В документе также отмечено, что тариф на обращение с твердыми коммунальными отходами экономически обоснован.

На критике мусорной реформы активно пиарился лидер «Диванных войск» Анатолий Княжев, считает политолог Андрей Шуклин. Княжев был одним из основателей паблика «Диванные войска Тюмени!» в соцсети «ВКонтакте». В его группе (4,6 тыс. подписчиков) публиковались посты о мусорной реформе, но набирали они до 100 лайков и несколько репостов.

Политолог заметил, что протест утих до ответа администрации президента, а после него — не имеет смысла на продолжение. «Протесты не несли конструктивного диалога. В их главе стоял эксцентричный лидер во фриковом формате. Тюменцы отошли в сторону, а мусорный процесс стал маргинализированным, не представляющий интересы горожан. Обсуждение велось в соцсетях, но статистика показывает, что в диалоге участвовало мало человек — посты набирали незначительное количество лайков и комментариев. Тема стала неинтересной», — заметил Шуклин.

По мнению политолога, из письма тюменцы получили исчерпывающие ответы по по мусорной реформе в Тюменской области. Кроме того, позиция регионального правительства оказалась правильной и конструктивной, что и подтверждается ответом Кремля. Однако Шуклин допустил, что активисты все же могут пытаться и дальше пиариться на этой теме.