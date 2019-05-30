В Чечне объяснили, как сын Кадырова получил роль в сериале

Пресс-секретарь президента Чечни Рамзана Кадырова Альви Каримов рассказал «URA.RU», что предложение сняться в турецком сериале «Воскресший Эртугрул» сыну главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова — Адаму поступило от продюсера и сценариста.
«Он (Адам Кадыров) получил приглашение от продюсера Мехмета Боздага и сценариста. Выбирали из большого количества претендентов, не только в Чечне, но и в самой Турции», — пояснил Каримов. Он отметил, что Кадыров-младший сыграл роль в завершающей серии.
По его словам, мальчику самому было интересно попробовать себя в актерстве, но окончательное решение по съемкам принимали родители мальчика — Рамзан и Медни Кадыровы. «Так как в этой роли все абсолютно соответствовало его возрасту и принципам нравственности, было принято решение дать согласие», — уточнил Каримов в беседе с корреспондентом «URA.RU». Пресс-секретарь главы Чечни также рассказал, что неизвестно, будет ли мальчик еще участвовать в каких-либо съемках, так как у него плотный график и «каждый день расписан с утра до ночи».
В инетренете появилась видеозапись фрагмента серии «Воскресший Эртугрул», где сын Рамзана Кадырова сыграл одну из ролей. Глава Шалинского муниципального района Турпал-Али Ибрагимов отметил, что в съемках фильма мальчик показал свои способности с лучшей стороны.