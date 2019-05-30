29 мая 2019

Авторы проекта храма Святой Екатерины выпустили новую презентацию. В ней сквер не узнать. ВИДЕО

Сергей Дианов
© Служба новостей «URA.RU»
30 мая 2019 в 17:56
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Проект храма включал в себя масштабное обновление набережнойФото: скриншот из видео
новость из сюжета
Битва за храм Святой Екатерины

Фонд Святой Екатерины опубликовал видеопрезентацию собора Святой Екатерины на территории сквера у Театра драмы. В ролике акцент сделан на благоустройстве прилегающей набережной. Как сообщили «URA.RU» в фонде, на ее «перезагрузку» планировалось дополнительно потратить 1,2 млрд рублей.

«В связи с ситуацией со строительством храма дальнейшая работа по проекту реконструкции набережной приостановлена», — заявили в фонде. Здесь подчеркнули, что проект включал в себя не только обновление набережной, но и дополнительное озеленение территории от сквера до Макаровского моста, строительство скейт-парка, танцевальной и воркаут-зон.

Оперативно получить комментарий у руководителя фонда Александра Андреева не удалось — он не ответил на звонок «URA.RU».

В Екатеринбурге неделю шли несанкционированные митинги из-за планов по строительству собора Святой Екатерины в сквере у Драмтеатра. Жители города требовали сохранить зеленую зону в прежнем виде. В итоге мэрия согласилась провести опрос, чтобы выявить площадку, которая устроит большинство жителей. При этом сквер из числа вариантов не исключен.

О том, что фонд готовит новую презентацию собора, «URA.RU» сообщало еще 10 дней назад.

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