На недострой полиции на Ямале потратят 154 годовых зарплаты главы УМВД

Дирекция капитального строительства объявила тендер на проведение работ по недостроенному зданию полиции в Ноябрьске (ЯНАО). Подрядчику предстоит завершить строительство объекта. Аукцион был размещен на сайте госзакупок.
Начальная цена контракта составляет более 584 млн рублей. Источником финансирования выступает окружной бюджет. За эту сумму подрядчик должен достроить здание в микрорайоне «Г», а также провести проектно-изыскательские работы. Работы должны быть завершены до 20 сентября 2021 года.
В документации указано, что в шестиэтажном здании (включая цокольный — прим.ред.) на 276 человек разместятся тренажерный зал, бильярдная, зал дежурной части, камеры, комната приема граждан, кабинеты, учебные классы, комнаты для отдыха, архивы, зал для совещаний, медпункт и актовый зал. Общая площадь застройки составляет около 1,5 тысяч кв. м.
Для сравнения, закупка обойдется почти в 154 годовых зарплаты главы УМВД Ямала Александра Удовенко. За 2018 год он заработал 3,8 млн рублей. Эта сумма также сопоставима со стоимостью около 70 пятикомнатных квартир в Ноябрьске площадью больше 100 кв. м. каждая.
В пресс-службе УМВД по ЯНАО корреспонденту «URA.RU» комментарий получить не удалось. Начальник отдела Ирина Будькина на звонки не ответила.