Путин наградил восемь семей, одна из которых с Урала

Владимир Путин наградил восемь многодетных семей Фото: официальный сайт президента России

Президент России Владимир Путин наградил восемь многодетных семей орденами «Родительская слава». Среди отцов и матерей, получивших награду из рук главы государства в Александровском зале Кремля, оказались и уральцы.

«Монтер пути на Горьковской железной дороге Максим Сыропятов и его супруга Лилия из Свердловской области растят девять детей», — уточняет ТАСС. Восемь из них — девочки. Они ходят в школу и детский сад, занимаются спортом и показывают успехи в учебе. А год назад в семье появился мальчик, которого назвали Владимир. «Для нас это очень важная награда. Наше с мужем воспитание детей оценил сам президент!» — сказала Сыропятова после того, как ее муж получил орден.

Во время церемонии Путин не только поздравил многодетные семьи, но и анонсировал новые государственные программы, направленные на улучшение демографической ситуации. «Вы знаете об уже принятых решениях. И мы обязательно продолжим эту работу», — пообещал президент. Он напомнил о снижении налоговой нагрузки на многодетные семьи, льготные ставки по ипотеке, введение дополнительных выплат и пособий. Путин также признался, что у российских властей уже «есть определенные идеи» на тему того, как повысить благосостояние многодетных семей и оказать им «всемерную поддержку». «Вы — достояние нашей страны», — резюмировал президент.

Ордена также вручили семьям из Москвы, Санкт-Петербурга, Севастополя, Башкортостана, Кабардино-Балкарии, Сахалинской области и Республики Алтай. Кроме почетной награды, родители получили по 100 тысяч рублей. Торжественная церемония была приурочена ко Дню защиты детей, который отмечается 1 июня.