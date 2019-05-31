Корейских дипломатов казнили после провала на переговорах с США

Чиновников застрелили за шпионаж Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Спецпредставителя КНДР по США Ким Хекхоля и еще четырех дипломатов Северной Кореи казнили после неудачного саммита в Ханое. Их обвинили в госизмене. Об этом сообщила газета Chosun Ilbo.

«Ким Хекхоль… был застрелен в аэропорту Мирим в марте вместе с четырьмя другими высокопоставленными чиновниками по обвинению в шпионаже в пользу Америки», — сказал источник издания. Он уточнил, что казни на военном аэродроме прошли спустя месяц после саммита. Еще один высокопоставленный чиновник — правая рука лидера Северной Кореи Ким Чен Ына — Ким Ен Чхоль был отправлен на каторжные работы.

В конце февраля в Ханое состоялся саммит США-КНДР. Он закончился досрочно, без подписания соглашения между сторонами, напоминает VSE42.ru. Причиной разногласий стали американские санкции против Северной Кореи, которые президент США Дональд Трамп отказался снимать. Поводом для отказа стало несогласие Северной Кореи ликвидировать ядерное оружие.