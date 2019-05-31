Новости «URA.RU» работают: Бастрыкин поручил проверить ГИБДД Сургута

За ходом проверки в ГИБДД следят в центральном аппарате СК Фото: depositphotos.com

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку по факту жалобы сотрудников ГИБДД Сургута на действия своего руководства. Об этом «URA.RU» сообщила официальный представитель силового ведомства Светлана Петренко.

Полицейские считают, что требования их руководителя противоречат законодательству, а издаваемые им приказы невыполнимы. В обращении сотрудников ГИБДД фигурирует имя их начальника — Романа Кузовлева. «Председатель СК России поручил своим подчиненным всесторонне разобраться в ситуации, установив все обстоятельства и по результатам принять процессуальное решение», — заявила Петренко. Ход проведения проверки поставлен на контроль в центральном аппарате СК России.

Ранее «URA.RU» уже сообщало, что служебную проверку по данному факту начала проводить и сургутская полиция. Ее результаты в пресс-службе в УМВД ХМАО обещали озвучить в ближайшее время.