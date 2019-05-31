Судьбу главного проекта экс-губернатора Дубровского решили на закрытом совещании в Челябинске

По информации «URA.RU», набсовет стройки должен возглавить вице-губернатор Сергей Шаль (справа) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Челябинск готовится принять саммиты ШОС и БРИКС

Строительство общественно-делового центра на обоих берегах реки Миасс, ранее известного как конгресс-холл «Крылья», будет продолжено. Такое решение принято на совещании о судьбе проекта, сообщил «URA.RU» директор хозяйственного партнерства «Конгресс-холл» Виталий Передерий.

«Решено, что строительство будет продолжено. На ближайшем заседании наблюдательного совета — дата пока не определена — предполагается обновить его состав и избрать председателя. Уже обновленный совет вплотную займется вопросами возможного перепроектирования объекта с целью удешевления, равно как и всеми другими», — пояснил корреспонденту «URA.RU» Передерий.

Конгресс-холл под условным названием «Крылья» должен был стать основной площадкой саммитов ШОС и БРИКС, которые пройдут в Челябинске летом 2020 года. Когда строительство двух соединенных переходным мостом небоскребов началось, выяснилось, что стоимость проекта увеличилась с девяти миллиардов рублей до 18 миллиардов. При этом вложиться в него не пожелал ни один частный инвестор, и все расходы должен был нести областной бюджет.

Тем не менее, проект активно поддерживал экс-губернатор Борис Дубровский. После его отставки возникли сомнения в целесообразности гигантской стройки, которую в любом случае не успели бы завершить до саммитов. 15 мая закончились работы по нулевому циклу, вариантов удешевления проекта к этому времени так и не появилось.