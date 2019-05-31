В Зауралье придумали наказание для виновных в майских пожарах

Сельхозпроизводителей Курганской области, из-за которых произошли природные пожары, могут лишить мер государственной поддержки. Тем, кто уже получил деньги, придется вернуть их обратно. О таком решении региональных властей сообщил на пресс-конференции врио директора департамента АПК региона Владимир Марфицин.
«Пришлось бить рублем… В случае возникновения пожара и фиксации этого административными материалами со стороны МЧС, данный сельхозпроизводитель будет возвращать деньги в бюджет», — рассказал Марфицин. Он заявил, что пока зарегистрировало 14 таких случаев. Семь из них — это сжигание сухой растительности и стерни. Виновными признаны аграрии из Макушинского, Лебяжьевского и Половинского районов.
«Это те случаи, когда руководители не услышали нас», — отметил чиновник. Остальные семь случаев — это поля без опашки и неочищенные территории, прилегающие к лесным массивам и ставшие причиной лесного пожара. Окончательное решение по каждому из этих эпизодов областные власти примут после того, как получат все материалы административных дел. Пока денег никто не лишился.
Несмотря на это, ряд сельхозпроизводителей продолжают нарушать правила пожарной безопасности. Так, уже в 20-х числах мая в Звериноголовском районе горело около 1,5 га леса. «Мы настроены решительно пресекать подобные вещи», — заявил врио директора департамента природных ресурсов Андрей Саркисов. Он отметил, что из-за теплой и ветреной погоды в Зауралье вновь вырос риск возникновения природных пожаров, поэтому с 28 мая в регионе опять запретили посещать леса.
Крупные пожары охватили Курганскую область в первых числах мая, сообщало ранее «URA.RU». От огня пострадали несколько населенных пунктов, а деревня Ордина в Белозерском районе меньше чем за час выгорела почти дотла. По данным Саркисова, с начала пожароопасного сезона в Зауралье произошло 184 возгорания на площади более 21 тысячи га. Оценка ущерба лесному фонду еще проводится. «Но только на привлечение иных сил и средств мы потратили более 30 млн рублей», — уточнил чиновник.