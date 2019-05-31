В Зауралье придумали наказание для виновных в майских пожарах

Ущерб от майских пожаров до сих пор не могут подсчитать Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Сельхозпроизводителей Курганской области, из-за которых произошли природные пожары, могут лишить мер государственной поддержки. Тем, кто уже получил деньги, придется вернуть их обратно. О таком решении региональных властей сообщил на пресс-конференции врио директора департамента АПК региона Владимир Марфицин.

«Пришлось бить рублем… В случае возникновения пожара и фиксации этого административными материалами со стороны МЧС, данный сельхозпроизводитель будет возвращать деньги в бюджет», — рассказал Марфицин. Он заявил, что пока зарегистрировало 14 таких случаев. Семь из них — это сжигание сухой растительности и стерни. Виновными признаны аграрии из Макушинского, Лебяжьевского и Половинского районов.

«Это те случаи, когда руководители не услышали нас», — отметил чиновник. Остальные семь случаев — это поля без опашки и неочищенные территории, прилегающие к лесным массивам и ставшие причиной лесного пожара. Окончательное решение по каждому из этих эпизодов областные власти примут после того, как получат все материалы административных дел. Пока денег никто не лишился.

Деревня Ордина в Белозерском районе выгорела почти дотла Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Несмотря на это, ряд сельхозпроизводителей продолжают нарушать правила пожарной безопасности. Так, уже в 20-х числах мая в Звериноголовском районе горело около 1,5 га леса. «Мы настроены решительно пресекать подобные вещи», — заявил врио директора департамента природных ресурсов Андрей Саркисов. Он отметил, что из-за теплой и ветреной погоды в Зауралье вновь вырос риск возникновения природных пожаров, поэтому с 28 мая в регионе опять запретили посещать леса.

Крупные пожары охватили Курганскую область в первых числах мая, сообщало ранее «URA.RU». От огня пострадали несколько населенных пунктов, а деревня Ордина в Белозерском районе меньше чем за час выгорела почти дотла. По данным Саркисова, с начала пожароопасного сезона в Зауралье произошло 184 возгорания на площади более 21 тысячи га. Оценка ущерба лесному фонду еще проводится. «Но только на привлечение иных сил и средств мы потратили более 30 млн рублей», — уточнил чиновник.