С беглого уральского банкира и его сообщницы второй раз пытаются взыскать 1,6 млрд рублей

Суд не поддержал апелляцию учредителей банка, которые пытались вернуть деньги Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Три учредителя «Сибирского банка реконструкции и развития» (СБРР) через суд во второй раз попытались взыскать 1,6 млрд рублей с председателя правления банка Григория Романюты и зампредседателя Инессы Бранденбург, однако суд не встал на их сторону. Оба ответчика находятся в международном розыске.

Согласно документам, в пользу кредитного учреждения пытались вернуть 1 млрд 623,2 млн рублей. Восьмой арбитражный суд оставил жалобу учредителей без удовлетворения, а решение Арбитражного суда Тюменской области от 3 апреля в силе. Так апелляционный суд подтвердил, что учредители банка не имеют права подавать заявление о привлечении контролирующих кредитную организацию лиц к субсидиарной ответственности. Это право есть лишь у конкурсного управляющего.

Ранее «URA.RU» сообщало, что в начале 2018 года у СБРР, чьи филиалы работали в нескольких городах региона, отозвали лицензию. Учреждение было признано банкротом. Позже стало известно, что Романюта украл полумиллиарда из кассы СБРР. По информации гособвинения, большую часть денег присвоили себе Романюта (350 млн рублей) и его сообщница Инесса Бранденбург (около 100 млн рублей).

Прокуратура Тюменской области даже сняла фильм о громком ограблении Сибирского банка реконструкции и развития, совершенном в прошлом году.