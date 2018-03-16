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Главные новости Тюменской области
12:54  16 марта 2018 0

Скандальный тюменский банк признали банкротом

Клипарт, разное. Екатеринбург, банк россии, инкасаторский автомобиль, ритуальные услуги, перевозка денег, цб рф, росинкас
Организацию похоронили из-за трех млрд рублейФото: Владимир Жабриков © URA.RU
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«Сибирский банк реконструкции и развития» признан банкротом. Иск Центробанка к тюменской кредитной организации удовлетворил Арбитражный суд Тюменской области.

Суд решил признать организацию банкротом из-за долга перед ЦБ в размере 3 млрд 377 млн рублей. Арбитраж обязал открыть конкурсное производство, а также утвердить арбитражного управляющего, пишет РБК Тюмень со ссылкой на картотеку дел.

У СБРР отобрали лицензию 6 февраля. Положение банка резко ухудшилось после того, как из кассы пропало полмиллиона рублей. Один из топ-менеджеров после этого пустился в бега. Позже сотрудники организации признались, что им не платят зарплату.

Семен Гринберг
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