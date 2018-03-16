Скандальный тюменский банк признали банкротом

Организацию похоронили из-за трех млрд рублей
«Сибирский банк реконструкции и развития» признан банкротом. Иск Центробанка к тюменской кредитной организации удовлетворил Арбитражный суд Тюменской области.
Суд решил признать организацию банкротом из-за долга перед ЦБ в размере 3 млрд 377 млн рублей. Арбитраж обязал открыть конкурсное производство, а также утвердить арбитражного управляющего, пишет РБК Тюмень со ссылкой на картотеку дел.
У СБРР отобрали лицензию 6 февраля. Положение банка резко ухудшилось после того, как из кассы пропало полмиллиона рублей. Один из топ-менеджеров после этого пустился в бега. Позже сотрудники организации признались, что им не платят зарплату.