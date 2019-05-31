Экс-мэр Челябинска получит должность в структуре Рашникова

Бывший вице-губернатор и экс-мэр Челябинска Евгений Тефтелев вернулся в Магнитогорск. Он будет назначен в руководство благотворительного фонда «Металлург», председателем попечительского совета которого является глава ММК Виктор Рашников.
«Тефтелев окончательно вернулся в Магнитогорск. Формально он будет работать в благотворительном фонде. По факту — готовить муниципальные выборы 2020 года», — добавил источник. Тефтелев не ответил на звонок. Директор фонда Валентин Владимирцев воздержался от комментариев.
64-летний Тефтелев считается другом экс-главы региона Бориса Дубровского. Недовольство населения его работой на посту мэра Челябинска привело к низкому рейтингу бывшего губернатора. Полпред Николай Цуканов требовал уволить Тефтелева. Однако Дубровский трудоустроил его своим заместителем. После отставки бывшего губернатора 18 марта Тефтелева стали называть первым кандидатом на увольнение. 26 апреля врио главы региона Алексей Текслер в Instagram объявил об уходе заместителя.