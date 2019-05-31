В следующем году россиян ждут сокращенные новогодние каникулы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

За сокращение длительности новогодних каникул выступают алкоголики. Такое мнение «URA.RU» высказал депутат Госдумы Виталий Милонов. По его словам, зимние каникулы необходимы. Пьющие же люди быстро «пропивают все деньги».

«Каникулы на новогодние праздники — маленький отпуск в самый депрессивный период, когда минимальный световой день, поэтому для восстановления сил нужен отдых. Учитывая, что эти каникулы такие суетные, восьми дней не хватит для отдыха. Ведь сначала будет подготовка к Новому году, потом — к Рождеству. Десять дней — это оптимально», — пояснил Милонов. Он полагает, что «против длинных зимних каникул выступают алкоголики, которые пропивают все деньги». «Им потом не на что бухать. Это люди с ограниченными жизненными интересами. Но мы идем на поводу у этой деструктивной, социально вредной части населения», — сказал депутат.

По мнению Милонова, экономика страны на самом деле не страдает от десятидневных каникул. «Малый бизнес, который является основой инфраструктуры для мегаполисов, выигрывает от выходных, это факт. Сельхозпроизводство в январе не выигрывает и не проигрывает — под толстым слоем снега все равно ничего невозможно делать. Предприятия непрерывного цикла не зависят от государственных выходных. Некоторые просто хотят выжать последние соки из несчастных офисных работников, при этом сами эксплуататоры уезжают на Бали», — заключил собеседник агентства.

В следующем году новогодние каникулы продлятся восемь дней вместо десяти, как это было в последние два года. Сокращение праздничных дней произойдет по «техническим причинам». Так, согласно Трудовому кодексу, нерабочие праздничные дни на Новый год — это с 1 по 8 января, включая православное Рождество (7 января). В этом и прошлом году к новогодним каникулам прибавлялись еще два дня — 30 и 31 декабря. В одном случае эти дни выпадали на календарные выходные, а в другом — за счет того, что суббота 29 декабря была перенесена на понедельник 31 декабря. Между тем в предстоящий Новый год 30 и 31 декабря — это понедельник и вторник, то есть рабочие дни.