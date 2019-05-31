Россиянам сократят новогодние каникулы

Новый год будут праздновать на два дня меньше Фото: depositphotos.com

Новогодние каникулы в 2020 году продлятся восемь дней. Это на два дня меньше, чем в этом году и в 2018-м. Проект постановления правительства о переносе праздничных дней рассматривает российская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений.

Сокращение новогодних каникул в 2020 году произойдет по «техническим причинам», пишет «Российская газета». Трудовой кодекс определяет нерабочими праздничными днями период с 1 по 6 января на Новый год плюс 7 и 8 января на Рождество.

Последние два года новогодние каникулы увеличивали на два дня за счет 30 и 31 декабря. В 2017 году эти дни выпадали на выходные и автоматически присоединились к праздникам. А в 2018-м субботний день 29 декабря сделали рабочим, перенеся отдых на 31 декабря.

В этом году 30 и 31 декабря выпадают на понедельник и вторник, поэтому будут рабочими днями, а январские каникулы 2020 года составят восемь дней.