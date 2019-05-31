Российским аэропортам официально дали имена великих людей

Екатеринбургский аэропорт Кольцово теперь носит имя А.Н. Демидова Фото: Александр Мамаев © URA.RU

новость из сюжета Аэропорты в России переименуют в честь великих людей

Российские аэропорты получили новые имена. Указ подписал президент РФ Владимир Путин. Документ опубликован на портале правовой информации.

Всего в указе значится более 40 аэропортов, в том числе уральские. Так, екатеринбургский Кольцово получил имя золотопромышленника Акинфия Демидова, челябинский Баландино теперь носит имя создателя атомной бомбы, физика Игоря Курчатова, тюменский Рощино — химика Дмитрия Менделеева, аэропорт Нижневартовска — организатора нефтяной и газовой промышленности в СССР Виктора Муравленко, сургутский аэропорт получил имя первооткрывателя сибирской нефти Фармана Салманова, Новый Уренгой — организатора советской нефтяной геологии Ивана Губкина.

Столичные воздушные гавани Внуково, Домодедово и Шереметьево соответственно стали называться именами авиаконструктора Андрея Туполева, ученого-естествоиспытателя Михаила Ломоносова и писателя Александра Пушкина.

Имена знаменитых соотечественников для аэропортов выбрали путем народного голосования. Конкурс «Великие имена России» проходил с 11 октября по 23 декабря 2018 года.