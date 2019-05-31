В соцсетях заступились за бабушку, которая пыталась украсть еду для кота

Ущерб от мелкой кражи оценили в 500 рублей Фото: Анна Майорова © URA.RU

Россияне обсуждают историю 83-летней пенсионерки из Татарстана, которая украла в магазине корм, чтобы накормить своего кота. Пользователи соцсетей сошлись во мнении, что заплатили бы за женщину, если бы оказались рядом.

«Честно скажу, я бы за нее заплатил. Жалко мне», — написал в Twitter Freeman. «Да любой бы заплатил…» — поддержала Татьяна Иванова. «В регионах много таких бабушек и дедушек, жалко их!» — заявил Фарит Муртазин.

В то же время нашлись и те, кто не поверил в то, что у пенсионерки не хватает денег на корм и еду. «Вранье, у 83-летней бабульки пенсия нормальная, у нее доплаты и льготы по ЖКХ как ребенку войны после 80 лет приличные надбавки к пенсии, кроме того, основной стаж был при СССР, а значит, размера ее пенсии коснулась валоризация — это повышение за советский стаж», — заметил Иван Аборджаев. «Лол, моей бабушке 84, 16 тысяч рублей у нее пенсия, мы ей присылаем, чтобы на лекарства хватало и еду, она дома лишний раз свет не включает, все приборы из розеток выдернула», — ответил ему пользователь Ananusha.

Ранее в интернете появилось видео, которое сняли охранники одного из супермаркетов в Набережных Челнах. На нем 83-летняя пенсионерка с кошачьим кормом в руках объясняет, что ей не хватило денег, чтобы купить еду для питомца, поэтому она решила пойти на мелкую кражу. Причиненный ею ущерб сотрудники магазина оценили в 500 рублей. Позже выяснилось, что эти деньги у нее с собой были.