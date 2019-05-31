«Не дайте Курентзису уехать»: в администрации Решетникова высказались о футболке губернатора

Губернатор Максим Решетников встретился с Теодором Курентзисом в футболке с надписью «Не дайте Курентзису уехать» ФОТО: пресс-служба губернатора Пермского края

В пресс-службе губернатора Пермского края Максима Решетникова отметили, что считают излишним комментировать появление главы региона в футболке с надписью «Не дайте Курентзису уехать» на закрытии Дягилевского фестиваля. Здесь он встретился с руководителем Пермского театра оперы и балета Теодором Курентзисом.

«Комментарии излишни», — сообщили «URA.RU» в пресс-службе главы Пермского края. Из этого можно сделать вывод о том, что «футболка сама за себя все говорит», пояснил агентству, источник, близкий к администрации губернатора.

«Я думаю, что таким образом Решетников дал понять творческой интеллигенции Перми, что он на их стороне, что он тоже заинтересован в том, чтобы художественный руководитель Пермского театра оперы и балета Теодор Курентзис остался в регионе. Это важный жест», — пояснила директор Центра избирательных технологий Людмила Ознобишина.

«URA.RU» рассказывало, что фразу «Не дайте Курентзису уехать!» выкрикнули из зала на открытии Дягилевского фестиваля в тот момент, когда губернатор Решетников поднимался на сцену. Такой призыв стал актуален после появления информации о том, что худрук Пермского театра оперы и балета может покинуть регион из-за конфликта с краевыми властями на фоне строительства новой сцены для театра.