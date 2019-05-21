Вадим Шумков просил министра помочь курганскому бюджету Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Курганской области в 2019 году предстоит погасить около 2,5 миллиарда рублей долгов, которые регион ранее занимал у федерального бюджета и коммерческих банков. Первый платеж нужно внести 26 июля. Региональное правительство надеется на помощь федерального бюджета, рассказала «URA.RU» сенатор Елена Перминова.

График погашения заложенности опубликован на сайте регионального финуправления. Согласно документу, уже 26 июля область должна вернуть 660 млн рублей, взятых в коммерческом банке в 2016 году. Еще один крупный платеж области предстоит выплатить в конце 2019 года. 29 ноября, согласно графику, подходит срок платежей трех коммерческих кредитов на сумму 1,5 млрд рублей. Также будет необходимо внести очередные платежи по ранее выделенным бюджетным кредитам на общую сумму около 300 млн рублей.

«Первый вариант — получение бюджетного кредита на 90 дней в казначействе, он практически беспроцентный, это позволит немного ослабить ситуацию», — рассказала сенатор Елена Перминова. Также она отметила, что во время встречи с министром финансов Антоном Силуановым вместе с врио губернатора Курганской области Вадимом Шумковым им удалось достичь договоренности о выделении дополнительных средств. Она предположила, что решение об этом может быть принято после подведения российским правительством итогов первого квартала 2019 года. Также, по ее мнению, область может рассчитывать на дополнительные финансовые вливания со стороны федерального бюджета в октябре.

«Я знаю, что финуправление рассматривает возможность получения коммерческих кредитов, но, на мой взгляд, это не совсем правильный путь», — рассказала Перминова, отметив, что в любом случае области нужно продолжать работать над повышением уровня собственных доходов.

Размер госдолга Курганской области составляет 16,6 млрд рублей.