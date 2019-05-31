Власти подсчитали, сколько тратят российские пенсионеры в день

Каждый день пенсионеры могут потратить не более 200 рублей Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

В Счетной палате РФ назвали сумму, которую российские пенсионеры могут позволить себе тратить ежедневно. По данным надзорного органа, в среднем пожилые россияне расходуют не более 200 рублей в день.

«Нехитрый подсчет расходов, таких как оплата ЖКХ, приобретение жизненно необходимых лекарств, расходы на предметы личной гигиены говорит о том, что на питание остается всего шесть тысяч рублей, или 200 рублей в день», — цитирует телеканал 360 аудитора Счетной палаты Светлану Орлову, которая взяла за основу пенсию в 14 тысяч рублей. Женщина отметила, что сумма в 200 рублей на день получается, если пенсионер вообще не покупает одежду и обувь.

Ранее Пенсионный фонд России назвал регионы с самыми большими и маленькими пенсиями. Самые крупные выплаты в 25,1 тысячи рублей получают жители Чукотского автономного округа, пишет «Национальная служба новостей». Самые низкие пенсии выплачивают в Кабардино-Балкарии, их размер составляет 11,4 тысячи рублей.