Правительство предупредили о риске остановки производства вагонов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Глава «Ростеха» Сергей Чемезов попросил правительство поддержать производство грузовых вагонов, предупредив о риске остановки заводов и стагнации отрасли. Соответствующее письмо гендиректор госкорпорации направил заместителю председателя правительства РФ Максиму Акимову.

В обращении Чемезова говорится, что к перечисленным выше рискам могут привести проблемы, с которыми вагоностроительная отрасль сталкивается сейчас. Речь идет о снижении количества вагонов, списанных по сроку службы; о росте цен на металл; об усилении дефицита комплектующих; об избыточном производстве вагонов устаревших конструкций.

Следствием этих проблем, прогнозирует глава госкорпорации, может стать снижение эффективности работы железнодорожной сети, снижение ставки на аренду вагонов и рост себестоимости новых составов. Все это, помимо прочего, ухудшит финансовое состояние входящего в «Ростех» «Уралвагонзавода» и не позволит расширять и развивать рынок.

«Письмо поступило, направлено в Минпромторг (как регулятор в части вагоностроения) и Минтранс (регулятор в части перевозок) для рассмотрения и внесения предложений», — приводит газета «Ведомости» слова представителя Акимова.