31 мая 2019

В Петербурге ветеринарная клиника предложила бесплатную кастрацию неверных мужей. ФОТО

Сергей Демин
© Служба новостей «URA.RU»
01 июня 2019 в 02:35
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Жители Петербурга пожаловались на «оскорбительную» рекламуФото: depositphotos.com

В Санкт-Петербурге ветеринарная клиника запустила рекламу с обещанием бесплатно кастрировать неверных мужей. Горожане оскорбились этой «акцией» и обратились с жалобой в антимонопольную службу.

«„Акция кастрация. Кот — 1 тысяча рублей. Кошка — 2,5 тысячи рублей. Неверный муж — бесплатно“», — приводит РИА «Новости» текст с рекламных плакатов. Заявители назвали этот текст оскорбительным и унижающим человеческое достоинство, а также увидели в нем дискриминацию по половому признаку, призывы к насилию и жестокости.

В ФАС обещали рассмотреть жалобы людей и перенаправить их экспертам ассоциации маркетинговой индустрии «Рекламный совет», а также в городской комитет по печати и взаимодействию со СМИ.

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