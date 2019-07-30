Аборигенов России поставят на учет

Сейчас в России насчитывается 40 малочисленных коренных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Правительство России планирует ввести учет представителей коренных малочисленных народов страны. Для этого на рассмотрение Госдумы будет предложен пакет поправок к закону «О гарантиях прав коренных малочисленных народов РФ».

Сейчас в России порядок определения представителей коренных малочисленных народов законодательством не урегулирован. Председатель комитета Госдумы по делам национальностей Ильдар Гильмутдинов отметил, что поправки к закону позволят решить эту проблему. По словам руководителя правового отдела Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Антонины Горбуновой, учет позволит организовать свободный доступ аборигенов к традиционному рыболовству и охоте, гарантирует им социальные пенсии, проезд на особо охраняемые природные территории, а также получение ряда региональных мер поддержки коренных народов.

Предполагается, что инициатива поможет уменьшить объем махинаций с выделением финансовой поддержки малочисленным народам и ограничить нечистоплотных претендентов на это звание от получения льгот. В 2019 году на поддержку аборигенам из федерального бюджета будет выделено 153,6 млн рублей, тогда как регионы на эти цели потратят 97,8 млн рублей.

По данным Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН), сейчас в 28 субъектах страны насчитывается 40 малочисленных коренных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока. Список представителей коренных малочисленных народов составит ФАДН на основе данных, которые предоставят сами аборигены и их общины, а также местные администрации, передает « Коммерсант ».

Ранее «URA.RU» сообщало, что на Ямале уже существует реестр коренных малочисленных народов Севера. Сотрудники ФАДН специально приезжали в округ для изучения системы и создания аналогичного федерального перечня.