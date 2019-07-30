30 июля 2019

Власти «объяснили» россиянам, какие собаки для них опасны

© Служба новостей «URA.RU»
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Первомай в Челябинске. Челябинск, клыки, оскал, собака, намордник, питбуль
Собак потенциально опасных пород будет запрещено выгуливать без намордникаФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил список из 12 пород собак, признанных потенциально опасными для людей. Соответствующие постановление главы правительства размещено на сайте кабмина.

В перечень вошли породы и их метисы, которые обладают врожденными «качествами агрессии и силы», говорится в постановлении. К таким породам, согласно документу, относятся: бразильский бульдог, американский бандог, амбульдог, булли кутта, бульдог алапахский чистокровный (отто), бэндог, волко-собачьи гибриды, волкособ или гибрид волка, гуль донг, акбаш, питбульмастиф, северокавказская собака, пишет RNS.

С 1 января 2020 года выгул собак этих пород без поводка и намордника запрещается. Исключением может быть случай, когда животное гуляет на огороженной территории, которая принадлежит его хозяину. При этом на входе в эту территорию должна обязательно висеть предупреждающая о собаке табличка.

Первоначальный список потенциально опасных пород собак, созданный МВД, состоял из 69 наименований. Однако впоследствии авторы решили серьезно сократить перечень, оставив в нем 13 пород.

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© Служба новостей «URA.RU»
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