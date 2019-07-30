После ДТП с участием бывшего вице-губернатора Челябинской области Андрея Косилова и тремя пострадавшими правительственные номера внедорожника экс-чиновника пытались скрыть. Это зафиксировано в новом видео с места аварии.
Камера запечатлела суету возле «Лексуса» Косилова. «Что вы там делаете? Отойдите от машины! Номера перекручивают — зачем они это делают?» — звучат голоса в кадре. Манипуляции с номерами правительственной серии «ООО» производит неизвестный, рядом с ним стоят два полицейских в форме. В итоге номера частично закрывают бумагой или куском ткани.
Сам Косилов в это время с потерянным видом ходит вокруг. «Либо ударился, либо пьян», — обсуждают его свидетели. В конце ролика из открытого багажника внедорожника спускают немецкую овчарку. Пес, ударившись лапами о землю, громко скулит от боли.
Днем 28 июля в Аргаяшском районе Lexus Косилова на встречной полосе столкнулся с Lada. В итоге 19-летняя Анастасия Вяткина, получившая открытую черепно-мозговую травму, впала в кому. «На данный момент без изменений, состояние крайне тяжёлое», — рассказала «URA.RU» ее подруга Анна Малышева. В тяжелом состоянии остается и водитель Никита Лавров, которого чудом успели спасти из-за обильного кровотечения. Владислав Коваленко, у которого сломана нога и откололся кусочек тазовой кости, сообщил «URA.RU», что экс-чиновник и его представители не связывались с пострадавшими и их родственниками после ДТП. Сам Косилов комментировать ситуацию отказывается.
Видео: 74.Ru