В смерти десятков россиян на отдыхе в Турции обвинили систему «все включено»

Россияне умирают на курортах в основном в нетрезвом виде Фото: Нина Калинина © URA.RU

Смерти российских туристов на турецком курорте Анталья связаны с системой «все включено». Десятки отдыхающих гибнут в результате чрезмерного употребления алкоголя, рассказали «URA.RU» главный редактор портала «Туризм.ру» Алексей Песков и исполнительный директор «Уральской ассоциации туризма» Михаил Мальцев.

«Алкоголь вместе с высокой температурой приводит к смерти. Всему виной популярная в Турции система „все включено“, которую российские туристы принимают как призыв к действию», — заявил Мальцев. Доходит до того, что в нетрезвом состоянии россияне могут начать конфликтовать с местными жителями, падать с балкона и нарушать правила дорожного движения, уточнил он. Специалист напомнил, что обычная страховка не будет действовать, если травма получена под действием алкоголя.

Эксперт по туризму Алексей Песков согласился, что неумеренное употребление алкоголя на отдыхе приводит к проблемным ситуациям. Песков также прокомментировал заявление генконсула России в Анталье Олега Рогоза, который заявил о десятках погибших россиян в Турции за последние полгода. Он отметил, что это нормальные показатели. «Причин для паники нет. Я уверен, что цифры сопоставимы со смертностью в Краснодарском крае и в Крыму», — подчеркнул Песков.

Как писало «URA.RU» ранее, по словам Рогоза, граждане перед поездкой не всегда готовы трезво оценивать состояние своего здоровья и следовать рекомендациям врачей.