В наркостолице Зауралья начались аресты после статьи «URA.RU»

После публикаций в СМИ муниципалитет посетило руководство областного УМВД Фото: Владимир Андреев © URA.RU

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В селе Глядянском Курганской области, которое местные жители прозвали наркостолицей Зауралья, началась активная борьба с незаконным оборотом наркотиков. После публикаций в СМИ муниципалитет посетило руководство областного УМВД, здесь еженедельно работает ОМОН и происходят аресты, рассказали «URA.RU» местные жители.

«После выхода вашей второй статьи и посещения села начальником УМВД области в сопровождении ОМОНа, который, кстати, работает в селе еженедельно, наркоторговцев и наркотиков стало заметно меньше», — заявил собеседник агентства. По его словам, в минувшие выходные полиция провела очередные рейды с задержаниями: «Всех радует, что работа не остановилась на одном посещении, а продолжается».

«В селе Глядянском сотрудниками управления по контролю за оборотом наркотиков проверены адреса возможного сбыта наркотиков», — подтвердили «URA.RU» в пресс-службе УМВД России по Курганской области. В отдел полиции доставили более 20 человек. Составлено шесть протоколов по ч. 1 ст. 6.9 КоАП РФ (потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача), возбуждено два уголовных дела по ст. 228.1 (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств и психотропных веществ) и ст. 228 (незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств) УК РФ.

Ситуация с наркотиками в Глядянском получила огласку после смерти учителя физкультуры. Местные жители утверждали, что он умер от передозировки. Они надеялись, что этот случай станет поводом разобраться с торговлей наркотиками в селе, которая, по их словам, была поставлена на поток: «Можно сказать, что у нас в Глядянке наркостолица: купить можно все виды, приезжают даже из других регионов».