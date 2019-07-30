Пострадавших в ДТП с челябинским экс-замгубернатора готовят к переводу в Москву

Семья бывшего первого вице-губернатора Челябинской области Андрея Косилова провела переговоры о переводе в московский медцентр имени Бурденко пострадавших в резонансной аварии с участием экс-чиновника. Как сообщил он сам корреспонденту «URA.RU», это будет сделано, если будет такая необходимость и возможность их транспортировки.
«Провели предварительные консультации с центром имени Бурденко. Врачи готовы принять ребят. Вопрос транспортировки самолетом — не проблема. Главное, чтобы пострадавшие пришли в себя и врачи оценили необходимость и возможность их перевода в Москву. Готов использовать все возможности российской медицины, чтобы спасти ребят. Ситуация для меня очень сложная, поскольку я пострадал меньше. Но у меня есть возможность и желание помочь людям. Нужно поддержать друг друга, если есть возможность», — сказал Косилов.
Сам бывший чиновник находится дома. Его наблюдает лечащий врач. «В конце дня стало хуже — наверное, начал отходить от произошедшего. Прежде всего, надо восстановиться психологически», — добавил он.
Днем 28 июля в Аргаяшском районе Lexus Косилова выехал на встречную полосу и столкнулся с Lada Vesta, возвращаясь назад. Водитель Никита Лавров, которого чудом успели спасти из-за обильного кровотечения, и 19-летняя Анастасия Вяткина, получившая открытую черепно-мозговую травму, находятся в коме. Еще одного пассажира Владислав Коваленко, у которого сломана нога и откололся кусочек тазовой кости, прооперировали. На Косилова завели уголовное дело. Экс-чиновник заявил, что это водитель Lada Vesta спровоцировал аварию.