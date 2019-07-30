Брата председателя КНР поймали на отмывании денег

Брата Си Цзиньпина уличили в ряде преступлений Фото: Global Panorama /Flickr

Двоюродного брата китайского лидера Си Цзиньпина Мин Чаи обвиняют в отмывании денег, а также подозревают в причастности к организованной преступности и лоббировании интересов Китая на территории Австралии, гражданином которой он является. Как сообщает издание The Wall Street Journal со ссылкой на австралийских чиновников, следствие сейчас пытается обнаружить источник доходов кузена председателя КНР.

По данным издания, только в одном казино 61-летний Мин Чаи оставил около 40 млн долларов. В пресс-службе МИД Китая, как пишет «Газета.Ru», заявили, что подобные обвинения являются беспочвенными и основанными на слухах. Сам лидер КНР обвинения, направленные в сторону двоюродного брата, никак не прокомментировал.

В марте этого года премьер Китая Ли Кэцян заявил, что КНР планирует активно бороться с коррупцией, писало RT. «Власти Китая планируют усилить скоординированную работу по выстраиванию чистого правительства, чтобы ни один госслужащий не осмелился, не смог и не захотел бы быть вовлеченным в коррупцию», — заявлял Ли Кэцян