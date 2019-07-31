Андрей Макаревич написал песню о разгоне несогласованной акции в Москве Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Музыкант Андрей Макаревич записал песню о разгоне несанкционированного митинга Москве, в которой обратился к сотрудникам Росгвардии. Запись своего произведения автор выложил в Facebook.

«Скажи, для чего тебе чёрная маска с прорезями для глаз? Возможно, что ты перед внутренним взором рисуешь себя ослепительным Зорро, который по факту готов мочить неразумных врагов. Только, я полагаю, задача у маски немного другая: она, чтобы не было видно, когда вам становится стыдно», — поет Макаревич в песне.

На несанкционированной акции, состоявшейся в Москве 27 июля, полиция и Росгвардия задержала 1074 человека. Всего в митинге приняли участие около 3,5 тысяч человек. Люди вышли на улицу, чтобы поддержать незарегистрированных кандидатов на выборы в Мосгордуму, которые были недовольны решением избиркома. Было большое количество провокаторов, призывавших собравшихся вступать в столкновения с силовиками. Некоторые использовали взрывпакеты и распылили газ возле мэрии Москвы, из-за чего силовикам пришлось доставать противогазы. Возбуждено уже четыре уголовных дела, в том числе, по факту массовых беспорядков. Следственный комитет намерен установить личности тех, кто провоцировал толпу и полицейских на столкновения друг с другом.